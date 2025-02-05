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Газзаев: Клаудиньо был системообразующим игроком "Зенита"

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал кадровые изменения в «Зените» и уход Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».
Фото: ФК "Зенит"
«В «Зенит» пришли новые футболисты, а Артур и Клаудиньо покинули команду. Клаудиньо был системообразующим игроком «Зенита», когда находился в хорошем состоянии. Вместо него клуб пригласил ряд других иностранных футболистов. Процесс их адаптации и интеграции не такой уж простой. Так что сейчас задача Семака состоит в том, чтобы найти оптимальный состав», — цитирует Газзаева Metaratings.

В этом сезоне Клаудиньо провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, отдав четыре голевые передачи. Артур же сыграл в 11 матчах, забил один гол и отдал два результативных паса.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Он уступает «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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