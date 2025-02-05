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Камоцци: у "Спартака" есть шанс побороться за чемпионство

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" закончил первую часть сезона недалеко от лидера, так что у них есть шанс побороться за чемпионство. Многое будет зависеть от сборов и тех игроков, которые придут в клуб зимой", - цитирует Камоцци "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.

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