"Спартак" закончил первую часть сезона недалеко от лидера, так что у них есть шанс побороться за чемпионство. Многое будет зависеть от сборов и тех игроков, которые придут в клуб зимой", - цитирует Камоцци "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на два очка.
Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.
Камоцци: у "Спартака" есть шанс побороться за чемпионство
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"