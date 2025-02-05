"Глебов — очень цепкий игрок. Он довольно прилично играет в обороне. Так что он должен усилить "Динамо". Для "Ростова" его уход действительно будет потерей. Все-таки он является ведущим игроком своей команды. Но если футболиста продают, то, наверное, уже имеют понимание того, кто будет играть на его месте", - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов согласовал с московским "Динамо" условия личного контракта с московским "Динамо". При этом между клубами продолжаются переговоры о будущем переходе футболиста - стороны обсуждают структуру выплат за трансфер. Общая сумма компенсации за переход Глебова должен составить 8 миллионов евро.
Тарханов оценил последствия возможного перехода Глебова из "Ростова" в Динамо"
Футбольный тренер Александр Тарханов высказался о возможном переходе опорного полузащитника и капитана "Ростова" Данила Глебова в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"