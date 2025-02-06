"Для того, чтобы обыграть "Зенит", нужно верить в свои собственные силы. Очень важно иметь правильный менталитет, настраиваться на победу. Технически вы навряд ли сумеете обыграть "Зенит", так как там собраны мастера, но вот за счет правильного менталитета и упорной работы – да. Все возможно. И прошлый сезон это показал", - поделился Каборе.
Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России по итогам шести последних сезонов. В минувшем сезоне сине-бело-голубые завоевали золотые медали лишь благодаря поражению "Динамо" от "Краснодара" (0:1) в заключительном туре. В параллельной игре "Зенит" одержал минимальную победу над "Ростовом" (2:1) с голом на 86-й минуте, что позволило "Зениту" опередить "Краснодар" и "Динамо" на 1 очко.
По итогам первой части текущего сезона "Зенит" занимает в турнирной таблице второе место с 39 очками. Столько же - у лидирующего "Краснодара", который опережает подопечных Сергея Семака по дополнительным показателям. "Спартак" набрал в 18 турах 37 очков и замыкает тройку лидеров. В топ-5 входят столичные "Динамо" и "Локомотив", у которых по 35 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"
Каборе: чтобы обыграть "Зенит", нужно верить в свои. Прошлый сезон это показал
Экс-полузащитник "Марселя" и "Кубани" Шарль Каборе предположил, за счет чего клубы РПЛ могут обыграть "Зенит".
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