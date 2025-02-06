"Этой зимой по Роналдо пока не было предложений", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Роналдо перебрался в "Ростов" из болгарского "Левски" в январе прошлого года. В текущем сезоне на счету бразильца 6+3 в 20 матчах РПЛ.
Контракт Роналдо с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года. По оценке поратла Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
Агент заявил, что не получал предложений по трансферу Роналдо зимой
Жулио Сезар Гранжа, агент вингера "Ростова" Роналдо, рассказал об отсутствии предложений по трансферу своего клиента.
Фото: официальный сайт "Ростова"