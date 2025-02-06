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Агент заявил, что не получал предложений по трансферу Роналдо зимой

Жулио Сезар Гранжа, агент вингера "Ростова" Роналдо, рассказал об отсутствии предложений по трансферу своего клиента.
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Этой зимой по Роналдо пока не было предложений", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Роналдо перебрался в "Ростов" из болгарского "Левски" в январе прошлого года. В текущем сезоне на счету бразильца 6+3 в 20 матчах РПЛ.

Контракт Роналдо с "Ростовом" рассчитан до лета 2028 года. По оценке поратла Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

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