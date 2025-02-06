"Даку мог бы усилить "Локомотив". Нужно посмотреть, как он адаптируется к атакующим действиям железнодорожников. Это уже вопрос к тренерскому штабу. Входит ли Даку в число лучших нападающих РПЛ? Можно так сказать с определенной натяжкой. Лучшие форварды РПЛ — это Кордоба, Тюкавин и Угальде", - приводит слова Билялетдинова "РБ Спорт".
Албанский форвард Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с июля 2023 года. С тех пор нападающий принял участие в 52 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 19 голов, отдал партнерам по команде 9 голевых передач и получил 11 желтых карточек.
Действующий контракт игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 млн евро.
Билялетдинов назвал нападающего, который мог бы усилить атаку "Локомотива"
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своим мнением, какой нападающий мог бы усилить атаку московского "Локомотива".
Фото: ФК "Рубин"