"Илич играет "бокс ту бокс". В Сербии его очень ценят, это игрок сборной. В Италии он тоже показал свой уровень. Качественный игрок в центр поля. Не знаю, за какие деньги его берут, но "Спартаку" он точно поможет. Уверен, он будет одним из лучших полузащитников в России", - приводит слова Еремича "Матч ТВ".
По последним данным СМИ, сербский полузащитник итальянского "Торино" Иван Илич с 5 февраля находится в Москве. Хавбек успешно прошёл медицинские обследования, и красно-белые в ближайшее время должны объявить о переходе футболиста.
Ожидается, что футбольный клуб заключит с хавбеком 4-летний контракт, предусматривающий зарплату в 2,5 млн евро в год. Сумма компенсации за переход может составить 17-18 млн евро.
Сербский агент: Илич в "Спартаке" будет одним из лучших полузащитников в РПЛ
Сербский футбольный агент Срджан Еремич поделился своим мнением о переходе полузащитника сборной Сербии Ивана Илича из итальянского "Торино" в московский "Спартак".
Фото: ФК "Торино"