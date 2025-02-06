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Шалимов оценил игру Луиса Энрике за "Зенит": статный, высокий, хороший бег

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов поделился впечатлениями о новичке «Зенита» Луисе Энрике после матча Зимнего Кубка РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
«Новичок команды Луис Энрике мне понравился. Статный, высокий, — хороший бег, левая нога, техника. Но вопрос в том, как впишется — если будут играть 4-4-2, ему будет тяжеловато, — зон в атаке будет меньше», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась вничью 2:2, а в серии пенальти победу одержал «Зенит». Луис Энрике вышел в стартовом составе и провел 65 минут на поле.

Сегодня, 7 февраля, «Зенит» проведет свой второй матч на Зимнем Кубке Российской Премьер-лиги. В 15:00 по московскому времени сине-бело-голубые встретятся с «Ростовом».

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