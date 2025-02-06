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Валерий Газзаев оценил приобретения "Спартака" и шансы на титул

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев оценил действия «Спартака» на трансферном рынке и их шансы в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
«Пока все игроки, которых приобретал «Спартак», попадали в игру команды. Если красно-белые проведут оставшиеся матчи так же, как они провели концовку первой части сезона, они будут реальными претендентами на победу в РПЛ», — заявил Газзаев Metaratings.

В зимнее трансферное окно «Спартак» усилился экс-голкипером ЦСКА Ильей Помазуном. Также ходят слухи о возможных подписаниях полузащитника «Торино» Ивана Илича, хавбека «Ривер Плейт» Пабло Солари и нападающего АЕКа Леви Гарсии.

На тренировочных зимних сборах «Спартака» запланировано ещё как минимум четыре матча: против московского «Динамо», матч в рамках плей-офф Зимнего Кубка, а также товарищеские встречи с московским «Торпедо» и клубом из Узбекистана «Насаф».

2 марта «Спартак» проведёт свой первый матч после возобновления чемпионата Российской Премьер-лиги на стадионе «Лукойл Арена» против «Оренбурга».

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