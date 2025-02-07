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Карпов: "Зенит" интересуется защитником "Олимпиакоса" Коштиньей

Правый защитник Коштинья может перебраться из Греции в Россию.
Фото: Getty Images
Как утверждает источник, "Зенит" начал переговоры по переходу правого крайнего защитника "Олимпиакоса" Коштиньи. Как сообщает журналист Иван Карпов, ранее греческий клуб отказался продать 24-летнего игрока "Лестеру", который предлагал 14 миллионов евро.

Португалец выступает за "Олимпиакос" с лета прошлого года, перейдя из "Риу Аве". Его контракт рассчитан до конца июня 2028-го. В составе команды из Греции футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

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