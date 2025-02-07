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СпартакПерерыв

Гаврилов: смущает цена Гарсии, но Угальде нужна полноценная замена

Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о переходе Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Хороший футболист никогда не помешает. А если Угальде получит травму? Ему нужна полноценная замена. Конечно, цена смущает. Если Гарсия оправдает эту цену, будет хорошо. А если так не произойдет? Получится, что выкинули деньги на ветер. Посмотрим на него по ходу сезона", - цитирует Гаврилова "РБ Спорт".

Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из АЕКА. Предполагаемая сумма трансфера 20 миллионов евро, пресс-служба красно-белых сообщила, что Гарсия заключил контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне Ливай Гарсия провел за греческий АЕК во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 15 миллионов евро. Ранее Гарсия выступал за голландский "АЗ Алкмар".

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