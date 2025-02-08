"Что-то с ним происходит, ни один тренер в него не поверил. Во время матча Станкович именно к нему подошел и что?то говорил. Это посыл: "Парень, давай, мы все равно от тебя что?то хотим". А он в матче с "Динамо" практически ничего не сделал хорошего. Никто не знает, что с ним происходит. Все время нужно вырывать свое место, брать и творить на поле. Он как будто перестал бороться в "Спартаке" за место в составе", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Полузащитник Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с июля 2022 года, когда его выкупили у самарских "Крыльев Советов" за 3,2 млн евро. За это время хавбек в общей сложности принял участие в 87 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 7 голов, отдать партнерам по команде 11 голевых передач и получить 4 желтые карточки.
Действующее соглашение Зиньковского с красно-белыми рассчитано на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
Ловчев: Зиньковский как будто перестал бороться в "Спартаке" за место в составе
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о полузащитнике московского "Спартака" Антоне Зиньковском.
Фото: ФК "Спартак"