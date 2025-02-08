"Точно нет. Судите сами, годом ранее питерцы стали чемпионами, а тут финишировали вне зоны пьедестала почета. Видимо, отдали все силы на завоевание двух еврокубков, да и в сборной страны хватало игроков из Питера. Если Анатолий Федорович Бышовец говорил, что итоги футбола решаются в кабинетах, я все же склонен думать, что его итоги решаются на поле", - приводит слова Рыжикова "Реальное время".
Виталий Мутко, который с 1997 года по 2003 год занимал пост президента петербургского "Зенита", а с 2005 г. был президентом Российского футбольного союза, 12 мая 2008 года был утвержден в должности министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ.
В сезоне-2008 чемпионата России по футболу победителем национального первенства стал казанский "Рубин", который набрал 60 очков. При этом "Зенит", будучи чемпионом России 2007 года, занял пятое место с 48-ю набранными очками.
Рыжиков рассказал, замечал ли админресурс у "Зенита" после назначения Мутко министром спорта
Бывший вратарь казанского "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал, замечал ли в сезоне-2008, когда министром спорта стал Виталий Мутко, админресурс у "Зенита".
Фото: ФК "Рубин"