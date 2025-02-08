"За сколько "Ростов" готов отпустить Глебова? Отступные у него в контракте не прописаны. Отпустит ли "Ростов" игрока, если кто-то принесет 10 млн? Да. Что касается того, сколько готово заплатить "Динамо", — все вопросы к директору клуба", - приводит слова Банатина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" и московское "Динамо" ведут переговоры о переходе опорного полузащитника и капитана ростовчан Данила Глебова. Более того, футболист уже согласовал со столичным клубом условия личного контракта.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
Представитель Глебова сообщил об отсутствии отступных в контракте Данила с "Ростовом"
Павел Банатин, представитель опорного полузащитника и капитана "Ростова" Данила Глебова, высказался о финансовых условиях ухода футболиста из клуба.
Фото: ФК "Ростов"