"Предполагаю, что даже сам Иван не знает, как все закончится. Сейчас не так много от него зависит. Пока говорить о том, что сделка сорвалась или наоборот, завершена, и Илич перейдет в "Спартак" еще рано", - цитирует Цветковича "СЭ".
Напомним, ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что полузащитник "Торино" Иван Илич вряд ли перейдет в стан красно-белых.
С лета 2023 года Илич играет за туринский клуб. В составе итальянской команды хавбек провел 61 матч в различных турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста сборной Сербии составляет 18 миллионов евро.
Сербский журналист - о переходе Илича в "Спартак": даже сам Иван не знает, как все закончится
Журналист из Сербии Иван Цветкович прокомментировал информацию о возможном срыве трансфера полузащитника Ивана Илича из "Торино" в "Спартак".
Фото: Global Look Press