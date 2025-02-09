Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
Хетафе2 тайм
Валенсия
18:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
20:30
ЭспаньолНе начат
Севилья
23:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
Парма1 тайм
Лацио
0 - 0 0 0
Монца1 тайм
Лечче
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
Страсбург
19:15
МонпельеНе начат
Осер
19:15
ТулузаНе начат
Анже
22:45
МарсельНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
17:30
БохумНе начат
РБ Лейпциг
19:30
Санкт-ПаулиНе начат

Кубок Англии

Новости
Блэкберн
0 - 2 0 2
Вулверхэмптон2 тайм
Плимут Аргайл
18:00
ЛиверпульНе начат
Астон Вилла
20:35
ТоттенхэмНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
0 - 1 0 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Крылья Советов
3 - 3 3 3
Нижний НовгородЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
Кызыл-Жар2 тайм
Акрон
0 - 0 0 0
Чжецзян Профешнл1 тайм

Эракович: "Зенит" — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год

Защитник Страхиня Эракович заявил, что "Зенит" станет чемпионом России по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть всё, чтобы выиграть чемпионат. "Зенит" — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год", - цитирует Эраковича ТАСС.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Лидирующий в таблице "Краснодар" имеет в своем активе такое же количество очков.

Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 12
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится