"Мы будем чемпионами РПЛ в конце сезона, у меня есть в этом уверенность. У нас есть всё, чтобы выиграть чемпионат. "Зенит" — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год", - цитирует Эраковича ТАСС.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Лидирующий в таблице "Краснодар" имеет в своем активе такое же количество очков.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Эракович: "Зенит" — лучшая команда России, мы должны становиться чемпионами каждый год
Защитник Страхиня Эракович заявил, что "Зенит" станет чемпионом России по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"