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Смородская: Промес — сбитый летчик, его возвращение в РПЛ не нужно

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась против возможного возвращения Квинси Промеса в чемпионат России.
Фото: IMAGO
«Нужно ли возвращение Промеса в чемпионат России? Промес — сбитый летчик с плохой репутацией, он не нужен нашему чемпионату», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Ранее в СМИ были новости, что Промес может вернуться в «Спартак» в текущее трансферное окно.

В настоящее время голландец выступает за команду «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, так как не имеет возможности покинуть территорию этой страны из-за возможной экстрадиции в Нидерланды. В Нидерландах Промес был заочно осужден на 7,5 лет тюремного заключения за нападение на родственника и участие в наркотрафике.

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