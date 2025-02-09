"Если говорить в целом, разница не такая уж существенная. Безусловно, есть различия в качествах футболистов, в скорости, в скорости принятия решений. Но задачи у меня как вратаря не меняются", - цитирует Волка "РБ Спорт".
23-летий вратарь Давид Волк защищает ворота махачкалинского "Динамо" с января 2023 года. В текущем сезоне голкипер провел в российской Премьер-лиге 18 матчей, в которых пропустил 17 голов и 6 раз оставил ворота "сухими". Также на его счету два пропущенных мяча и две игры на ноль в трех встречах в рамках Кубка России. В прошлом сезоне, играя в Первой лиге Волк пропустил 13 мячей и 12 раз остался "сухим" в 22 матчах.
Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк назвал разницу между Первой лигой и РПЛ несущественной
Голкипер сборной России и "Динамо" Махачкала Давид Волк описал отличия между Первой лигой и РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала