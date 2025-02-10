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Ловчев: Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за "Спартаком"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев оценил работу Деяна Станковича на посту наставника команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович своей работой вызывает уважение у всех, кто следит за "Спартаком". Уверен, что он дал добро на покупку Гарсии. Давайте верить ему", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Деян Станкович работает в московском "Спартаке" первый сезон. Сербский специалист возглавил команду летом прошлого года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, в которых одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. При этом подопечные Станковича забили 51 гол и 21 мяч пропустили.

В первой части чемпионата России "Спартак" набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от первой строчки всего на два очка.

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