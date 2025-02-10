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Аршавин - о финале Зимнего Кубка РПЛ: "Спартак" и "Зенит" - самая принципиальная вывеска турнира

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями перед финалом Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ
- Сейчас здесь устраивают Суперкубок с участием клубов из Саудовской Аравии и Катара, чтобы "эль-класико" увидеть. Вот и у нас такой турнир устроили в надежде на то, что в финале будут "Спартак" и "Зенит". Самая принципиальная вывеска турнира, несмотря на присутствие ЦСКА.

Финал Зимнего Кубка российской Премьер-лиги состоится завтра, 11 февраля. Матч пройдет в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу?Даби. В решающем поединке за трофей сойдутся московский "Спартак" и "Зенит" из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Сегодня, 10 февраля, "Ростов" и столичное "Динамо" сыграют в матче за пятое место, а ЦСКА и "Краснодар" разыграют между собой третью трочку.

Источник: "Матч ТВ"

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