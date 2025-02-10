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Metaratings: потенциальный новичок "Спартака" Солари тренируется индивидуально в ОАЭ

Пабло Солари пока не может тренироваться со "Спартаком".
Фото: Getty Images
Согласно данным источника, вингер Пабло Солари, который может стать игроком "Спартака", в данный момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где московский клуб проводит подготовку к новому сезону. Сообщается, что 23-летний футболист тренируется по индивидуальному плану, так как не может присоединиться к общей группе красно-белых, пока не будет оформлен его трансфер.

Солари выступал за "Ривер Плейт" с 2022 года . За время своего пребывания в команде он провел 110 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 17 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего крайнего форварда составляет 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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