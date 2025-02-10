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Источник: "Локомотив" не пришёл к соглашению по трансферу нападающего из МЛС Йовелича

«Локомотив» вел переговоры о трансфере нападающего «Канзас Сити» Деяна Йовелича.
Фото: IMAGO
По информации «Чемпионата», клуб был настроен на подписание форварда, но игрок решил остаться в США.

Деян Йовелич стал игроком «Канзас Сити» 1 февраля 2025 года, перейдя из «Лос-Анджелес Гэлакси» за 3,85 миллиона евро. В американском чемпионате МЛС 25-летний нападающий играет с 2021 года.

За время своей карьеры в «Лос-Анджелес Гэлакси» Йовелич провел 123 матча, в которых забил 45 голов и отдал 16 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость боснийского форварда составляет 6,5 миллиона евро. Его новый контракт с клубом действует до 31 декабря 2027 года.

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