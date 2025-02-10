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Стал известен предположительный диагноз у хавбека ЦСКА Глебова

Врач ЦСКА Филипп Чубаровский назвал предположительный диагноз у полузащитника московского клуба Кирилла Глебова, который получил травму в матче Зимнего кубка РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
"У Глебова подозрение на перелом лодыжки", — приводит слова Чубаровского "Матч ТВ".

19-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов в матче за 3-е место на Зимнем кубке РПЛ с "Краснодаром" вышел на замену на 62-й минуте. На 86-й минуте против хавбека грубо сыграл полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, который получил жёлтую карточку. Глебов не смог продолжить игру, его увезли с поля на электрокаре.

Матч между "Краснодаром" и ЦСКА завершился победой "быков" со счётом 2:1.

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