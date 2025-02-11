"Да, это правда", - приводит сова представителя клубной пресс-службы "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство португальской "Браги" приняло решение отказаться от трансфера уругвайского центрального полузащитника Родриго Саласара в петербургский "Зенит" из-за опасений неполучения денег за переход футболистов в условиях действующих европейских санкций против России .
При этом председатель правления "Зенита" Александр Медведев утверждал, что футболист уже находится в расположении российского клуба на зимних сборах в ОАЭ.
В "Браге" подтвердили возвращение Саласара из расположения "Зенита"
Пресс-служба "Браги" прокомментировала сообщения о возвращении в расположение португальского клуба уругвайского центрального полузащитника Родриго Саласара.
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