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В "Браге" подтвердили возвращение Саласара из расположения "Зенита"

Пресс-служба "Браги" прокомментировала сообщения о возвращении в расположение португальского клуба уругвайского центрального полузащитника Родриго Саласара.
Фото: IMAGO
"Да, это правда", - приводит сова представителя клубной пресс-службы "Евро-Футбол.Ру".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство португальской "Браги" приняло решение отказаться от трансфера уругвайского центрального полузащитника Родриго Саласара в петербургский "Зенит" из-за опасений неполучения денег за переход футболистов в условиях действующих европейских санкций против России .

При этом председатель правления "Зенита" Александр Медведев утверждал, что футболист уже находится в расположении российского клуба на зимних сборах в ОАЭ.

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