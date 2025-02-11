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В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к защитнику "Олимпиакоса" Коштинье

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о заинтересованности петербургского клуба в услугах защитника "Олимпиакоса" Жоау Коштинье.
Фото: IMAGO
"Слышат звон, да не знают, откуда он", - приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" заинтересован в услугах 24-летнего правого защитника греческого "Олимпиакоса" Жоау Коштинье. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальца в 4,5 млн евро. При этом греки, по информации СМИ, хотят за футболиста минимум 20 млн евро.

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