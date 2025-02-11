«Время покажет, является ли Ливай Гарсия вторым Кордобой. Я полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Каждый будет делать свою работу. Я не буду делать этих сравнений», — заявил Кордоба «Чемпионату».
Кордоба играет за «Краснодар» с лета 2021 года. 5 ноября 2024 года клуб продлил контракт с 31-летним нападающим до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявлял интерес к Кордобе в рамках летнего трансферного окна прошлого года. Однако в итоге «Спартак» приобрёл нападающего АЕКа Ливай Гарсию за 18,7 миллионов евро в текущее трансферное окно.
Кордоба отреагировал на сравнение с новобранцем "Спартака" Гарсией
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал сравнение его с новобранцем «Спартака» Ливаем Гарсией, который недавно перебрался в московский клуб из АЕКа.
Фото: ФК "Краснодар"