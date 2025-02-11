— Карпин отдал "Ростову" все, что мог?
— Он добросовестно делает свою работу. Всегда есть то, что можно еще дать команде. Карпин полон сил.
— Его можно поставить в один ряд с Бердыевым?
— Нет по одной простой причине — у Карпина нет титулов. Это портит визитную карточку Валерия Георгиевича.
Бывший футболист сборной России Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году. С тех пор он возглавлял московский "Спартак" (2009-2014 гг.), испанскую "Мальорку" (2014-2015 гг.), армавирское "Торпедо" (2015-2016 гг.), "Ростов" (2017 - наст время) и сборную России (2021 - наст. время).
Наивысшим достижением специалиста является завоевание вместе со "Спартаком" серебряных медалей чемпионата России в сезонах 2009 и 2011/12.
Источник: "РБ Спорт"
Балахнин: из-за отсутствия титулов Карпина нельзя ставить в один ряд с Бердыевым
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о нынешнем наставнике ростовчан Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"