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Балахнин: из-за отсутствия титулов Карпина нельзя ставить в один ряд с Бердыевым

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказался о нынешнем наставнике ростовчан Валерии Карпине.
Фото: ФК "Ростов"
— Карпин отдал "Ростову" все, что мог?
— Он добросовестно делает свою работу. Всегда есть то, что можно еще дать команде. Карпин полон сил.

— Его можно поставить в один ряд с Бердыевым?
— Нет по одной простой причине — у Карпина нет титулов. Это портит визитную карточку Валерия Георгиевича.

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин начал тренерскую карьеру в 2009 году. С тех пор он возглавлял московский "Спартак" (2009-2014 гг.), испанскую "Мальорку" (2014-2015 гг.), армавирское "Торпедо" (2015-2016 гг.), "Ростов" (2017 - наст время) и сборную России (2021 - наст. время).

Наивысшим достижением специалиста является завоевание вместе со "Спартаком" серебряных медалей чемпионата России в сезонах 2009 и 2011/12.

Источник: "РБ Спорт"

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