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Globo: Лорран перешел в ЦСКА за 8 миллионов евро и заключил контракт до 2030 года

Полузащитник Лорран перешел в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Фламенго"
По информации источника, полузащитник Лорран перешел в московский ЦСКА за 8 миллионов евро. Игрок заключил контракт до 2030 года, сделка полностью завершена.

В 2024 году Лорран провел за "Фламенго" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2029 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.

Источник: Globo

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