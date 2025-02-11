По информации источника, полузащитник Лорран перешел в московский ЦСКА за 8 миллионов евро. Игрок заключил контракт до 2030 года, сделка полностью завершена.
В 2024 году Лорран провел за "Фламенго" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до конца 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 31-м набранным очком.
Источник: Globo
Globo: Лорран перешел в ЦСКА за 8 миллионов евро и заключил контракт до 2030 года
Полузащитник Лорран перешел в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Фламенго"