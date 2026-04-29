Защитник сборной России: неинтересно играть с Никарагуа. Хочется именитых соперников

- Нет, не устал. Наоборот, хочется играть. Просто хочется, наверное, играть с именитыми соперниками. Думаю, никто не будет врать, что нам интересно с Никарагуа играть, - сказал Дивеев в эфире "СБГ ШОУ".

Футболист отметил, что не испытывает усталости от вызовов в национальную команду, но хотел бы видеть более сильных соперников.По словам защитника, ему было бы интересно проверить себя в матчах против сборных, регулярно выступающих на чемпионатах мира.Напомним, с 2022 года российская команда не участвует в официальных международных турнирах.В ближайшее окно сборных команда Валерия Карпина проведёт встречи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.