Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Защитник сборной России: неинтересно играть с Никарагуа. Хочется именитых соперников

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев высказался о выступлениях сборной России в товарищеских матчах.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что не испытывает усталости от вызовов в национальную команду, но хотел бы видеть более сильных соперников.

- Нет, не устал. Наоборот, хочется играть. Просто хочется, наверное, играть с именитыми соперниками. Думаю, никто не будет врать, что нам интересно с Никарагуа играть, - сказал Дивеев в эфире "СБГ ШОУ".

По словам защитника, ему было бы интересно проверить себя в матчах против сборных, регулярно выступающих на чемпионатах мира.

Напомним, с 2022 года российская команда не участвует в официальных международных турнирах.

В ближайшее окно сборных команда Валерия Карпина проведёт встречи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится