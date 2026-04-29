В "Реале" допускают уход одного звёздного игрока - источник

По информации ESPN, внутри "Реала" нет единого мнения по поводу совместной игры Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.
Сообщается, что часть представителей клуба сомневается, что оба форварда смогут эффективно сосуществовать на поле. В связи с этим допускается вариант, при котором ради баланса состава один из них может покинуть команду.
При этом президент "Реала" Флорентино Перес придерживается иной позиции. Руководитель уверен, что Мбаппе и Винисиус способны играть вместе и приносить результат.
В мадридском клубе рассматривают сценарии, связанные с атакующей линией команды.
