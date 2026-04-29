Комментатор объяснил, что нужно "Спартаку", чтобы бороться за титул

Комментатор Михаил Моссаковский оценил возможные шаги "Спартака" на трансферном рынке и их влияние на перспективы команды в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, ключевым фактором может стать усиление линии атаки. Он также обозначил один важный момент.

- Наверняка в трансферных листах есть опции из Южной Америки. Если "Спартак" пойдёт за нападающим, то признает, что покупка Ливая - ошибка. Сейчас за этим "Спартаком" интересно смотреть, но мы не знаем, что будет дальше. Если всё будет поступательно, то бороться за титул они будут, - цитирует Моссаковского "Чемпионат".

После 27 туров московский клуб набрал 48 очков и занимает четвёртое место, уступая третьей позиции один балл. Также команда продолжает борьбу в Кубке России - впереди матч с ЦСКА в финале Пути регионов.

1 мая столичная команда в гостях сыграет против "Крыльев Советов" в рамках 28-го тура РПЛ.

