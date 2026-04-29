Экс-игрок "Динамо" - о Дивееве: мог бы побороться за место в топ-клубе Европы

Бывший голкипер московского "Динамо" Роман Березовский оценил уровень защитника "Зенита" Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
Экс-игрок считает, что футболист способен конкурировать за место в составе ведущих европейских команд.

- Дивеев - один из лучших игроков центра обороны в России. Неспроста он оказался в "Зените". Наверное, он мог бы побороться за место в основном составе европейского топ-клуба, - передаёт слова Березовского "Советский спорт".

Дивеев присоединился к петербургскому клубу зимой 2026 года, подписав контракт до середины 2029-го. За это время он провёл 12 матчей за "Зенит" и отметился одной результативной передачей.

"Зенит" ведёт борьбу за чемпионство и за три тура до конца сезона отстаёт от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

