Экс-игрок "Динамо" - о Дивееве: мог бы побороться за место в топ-клубе Европы

- Дивеев - один из лучших игроков центра обороны в России. Неспроста он оказался в "Зените". Наверное, он мог бы побороться за место в основном составе европейского топ-клуба, - передаёт слова Березовского "Советский спорт".
Дивеев присоединился к петербургскому клубу зимой 2026 года, подписав контракт до середины 2029-го. За это время он провёл 12 матчей за "Зенит" и отметился одной результативной передачей.
"Зенит" ведёт борьбу за чемпионство и за три тура до конца сезона отстаёт от лидирующего "Краснодара" на одно очко.