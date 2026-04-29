По информации Sky Sports, даже крупное предложение не станет поводом для переговоров. Ранее к аргентинскому нападающему проявляли интерес сразу несколько топ-клубов Европы, включая "Барселону" и "Арсенал", однако в "Атлетико" не готовы ослаблять линию атаки.
Форвард является ключевым игроком команды: в текущем сезоне он принял участие в 47 матчах, в которых оформил 28 результативных действий - забил 19 мячей и ещё девять раз ассистировал партнёрам.
"Атлетико" принял решение по будущему Альвареса
Мадридский клуб занял жёсткую позицию по будущему Хулиана Альвареса и не рассматривает его продажу.
