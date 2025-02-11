"Я про Кордобу уже давно говорил, что это один из лучших нападающих нашего чемпионата, поэтому он лишний раз это только подтверждает. Кто в футболе разбирается, уже давным-давно это видит и говорит. Хотя, когда смотрим на состав "Краснодара", мы же видим десять иностранцев и пятеро ещё в запасе сидят, но Кордоба – это ключевая фигура у них", - поделился Мостовой.
Колумбийский нападающий Джон Кордоба выступает в составе "Краснодара" с лета 2021 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 8+5 в 14 матчах РПЛ. После 18 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками, опережая "Зенит" по дополнительным показателям.
В ноябре прошлого года Джон Кордоба продлил контракт с "Краснодаром" до конца сезона 2026/27. Прежний контракт игрока с клубом истекал летом текущего года.
Источник: "Советский Спорт"
Мостовой: когда мы смотрим на "Краснодар", мы видим десять иностранцев и пятеро ещё в запасе сидят
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре форварда "Краснодара" Джона Кордобы, а также о зависимости "горожан" от легионеров.
Фото: официальный сайт "Краснодара"