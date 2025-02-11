"Вся нынешняя тройка, "Краснодар", "Зенит" и "Спартак", будет бороться за чемпионство. Плюс я бы не сбрасывал с счетов "Динамо", - приводит слова Погребняка Metaratings.
По итогам первой части сезона турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар". В активе "горожан" 39 очков в 18 матчах. Столько же очков набрал "Зенит", который уступает подопечным Мурада Мусаева по дополнительным показателям. Московский "Спартак" замыкает тройку лидеров с 37 очками и отставанием от "Краснодара" и "Зенита" в два очка.
Московское "Динамо" располагается на четвертом месте с отставанием от первого места в четыре очка. На счету бело-голубых 35 очков. Московский "Локомотив" также набрал 35 очков в 18 матчах и занимает пятое место.
Павел Погребняк уверен, что борьбу за "золото" в РПЛ будут вести четыре клуба
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Фото: официальный сайт РФС