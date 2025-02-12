Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
АталантаНе начат
Селтик
23:00
БаварияНе начат
Фейеноорд
23:00
МиланНе начат
Монако
23:00
БенфикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:30
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
16:00
ТорпедоНе начат

Медведев: Санкт-Петербург — столица российского футбола

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не претендует на звание народной команды, поскольку у него есть собственный статус.
Фото: ФК "Зенит"
«Народная ли команда «Зенит»? У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица», — заявил Медведев «СЭ».

11 февраля «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:0 в финале Зимнего Кубка РПЛ.

«Зенит» уже шесть лет подряд становится чемпионом Российской Премьер-Лиги. Сейчас он делит первое место со «Спартаком» по общему количеству побед в РПЛ — у обеих команд по 10 побед.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 16
  • Нравится
  • -14
  • Не нравится