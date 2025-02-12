«Народная ли команда «Зенит»? У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица», — заявил Медведев «СЭ».
11 февраля «Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:0 в финале Зимнего Кубка РПЛ.
«Зенит» уже шесть лет подряд становится чемпионом Российской Премьер-Лиги. Сейчас он делит первое место со «Спартаком» по общему количеству побед в РПЛ — у обеих команд по 10 побед.
Медведев: Санкт-Петербург — столица российского футбола
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не претендует на звание народной команды, поскольку у него есть собственный статус.
Фото: ФК "Зенит"