"Если и имела место задержка зарплаты, Георгий к этому относился абсолютно спокойно. Никакой критической реакции это не вызвало. Посмотрим, как все обстоит сейчас. Если ситуация заходит в тупик, тогда нужно будет оперативно что-то делать", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты "Химок" недовольны задержками зарплат и намерены бойкотировать ближайший товарищеский матч.
Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" летом 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. Центральный защитник провел за подмосковный клуб во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. Ранее Джикия выступал за "Амкар" и московский "Спартак".
Агент Джикии - о ситуации в "Химках": если ситуация заходит в тупик, тогда нужно будет оперативно что-то делать
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Химок" Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"