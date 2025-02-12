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Нападающий ЦСКА Койта выбрал самых сильных игроков РПЛ

Нападающий ЦСКА Секу Койта поделился своим мнением о лучших футболистах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК ЦСКА
«Если анализировать всех футболистов, с кем или против кого я играл, то начну с Ивана Облякова, нашей «десятки». Считаю его очень сильным футболистом. Также выделю Тео Бонгонду из «Спартака» и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Все из группы атаки, все очень техничные», — заявил Койта ТАСС.

В текущем сезоне Койта провёл 20 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. Отставание от первого места составляет 8 очков.

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