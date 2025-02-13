«Один-два игрока еще появится. Осталось 12 матчей в чемпионате и матчи Кубка. Поэтому надо иметь по два игрока на каждой позиции», — заявил Медведев «СЭ».
В текущее зимнее трансферное окно в состав футбольного клуба «Зенит» пришли новые игроки. В команду перешёл вингер Луис Энрике, а также на правах аренды был подписан правый защитник Огнен Мимович.
Кроме того, «Зенит» отозвал из аренды центрального защитника Ваню Дркушича, а также закончился срок арендного соглашения с «Гремио» по Ду Кейросу, который вернулся в стан сине-бело-голубых в текущее трансферное окно.
В "Зените" сообщили о планах по усилению состава ещё одним-двумя игроками
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб планирует дополнительно укрепить состав в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"