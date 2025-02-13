- Мы на правильном пути. Главный тренер хочет, чтобы мы больше владели мячом, играли в прессинг, в агрессивный футбол. У меня было много тренеров за карьеру, но я точно могу сказать, что Марко — отличный специалист. Нам нужно время для улучшения некоторых моментов.
Марко Николич возглавил московский ЦСКА прошлым летом, сменив на посту главного тренера Владимира Федотова. Под его руководством "армейцы" провели 25 матчей и одержали в них 14 побед, 5 раз сыграли вничью, а также потерпели 6 поражений.
После 18 сыгранных туров красно-синие занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Николича ушли на зимнюю паузу в РПЛ с 31 набранным очком.
Источник: ТАСС
Пьянич: у меня было много тренеров, но я точно могу сказать, что Николич - отличный специалист
Хавбек ЦСКА Миралем Пьянич высоко отозвался о главном тренере команды Марко Николиче.
Фото: ПФК ЦСКА