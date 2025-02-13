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Игонин: по финалу Зимнего Кубка РПЛ видно, что разница между "Зенитом" и "Спартаком" приличная

Бывший футболист Алексей Игонин оценил готовность "Зенита" и "Спартака" к возобновлению сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- По финалу Зимнего Кубка РПЛ видно, что разница между "Зенитом" и "Спартаком" приличная. "Зенит" готов к чемпионату на 80%, а "Спартак" — на 60. Понятно, что еще есть время перед возобновлением второй части сезона. Однако я ждал другой игры от "Спартака", чтобы понять, насколько клуб выглядит хорошо на фоне новичков "Зенита".

Напомним, финал Зимнего Кубка РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоялся в минувший вторник, 11 февраля, и завершился крупной победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились новичок команды Луис Энрике, хавбек Вендел и нападающий Матео Кассьерра. Красно-белые играли вдесятером с 71-й минуты после того, как хавбек Кристофер Мартинс был удален с поля за вторую желтую карточку.

По итогам осенней части чемпионата России "Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в таблице. "Спартак" находится на третьей позиции и отстает на два балла.

Источник: "Чемпионат"

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