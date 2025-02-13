- По финалу Зимнего Кубка РПЛ видно, что разница между "Зенитом" и "Спартаком" приличная. "Зенит" готов к чемпионату на 80%, а "Спартак" — на 60. Понятно, что еще есть время перед возобновлением второй части сезона. Однако я ждал другой игры от "Спартака", чтобы понять, насколько клуб выглядит хорошо на фоне новичков "Зенита".
Напомним, финал Зимнего Кубка РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоялся в минувший вторник, 11 февраля, и завершился крупной победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились новичок команды Луис Энрике, хавбек Вендел и нападающий Матео Кассьерра. Красно-белые играли вдесятером с 71-й минуты после того, как хавбек Кристофер Мартинс был удален с поля за вторую желтую карточку.
По итогам осенней части чемпионата России "Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в таблице. "Спартак" находится на третьей позиции и отстает на два балла.
Источник: "Чемпионат"
Игонин: по финалу Зимнего Кубка РПЛ видно, что разница между "Зенитом" и "Спартаком" приличная
Фото: ФК "Спартак"