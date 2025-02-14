Ранее инсайдер Иван Карпов заявлял, что клубы согласовали сумму в 8 миллион евро, однако по информации «РБ Спорт», стороны так и не пришли к окончательному соглашению. «Динамо» предлагало 7 млн евро с рассрочкой (3,5 млн сразу, еще 3,5 млн через год) и вариант 5+2, но оба не устроили «Ростов».
Трансферное окно в России закрывается 20 февраля, и даже в случае улучшенного предложения сделка маловероятна — у «Ростова» останется слишком мало времени на поиск замены.
Глебов присоединился к «Ростову» в январе 2019 года, перейдя из «Анжи» за 50 тысяч евро. В текущем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 8 миллионов евро.
После 18 туров «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков. «Динамо» располагается на четвёртой позиции с 35 очками.
РБ Спорт: "Динамо" и "Ростов" не договорились по Глебову
Переговоры между «Динамо» и «Ростовом» по трансферу Данила Глебова пока не увенчались успехом.
Фото: ФК "Ростов"