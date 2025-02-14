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СМИ: "Спартак" предложил "Бешикташу" 25 млн евро за Жедсона Фернандеша

По информации СМИ, московский "Спартак" сделал турецкому "Бешикташу" предложение за трансфере центрального полузащитника Жедсона Фернандеша за 25 млн евро.
Фото: ФК "Бешикташ"
Сообщается, что в случае согласия стамбульского клуба на сделку, москвичи готовы оперативно перевести деньги. Однако ответ пока не последовал, потому что в "Бешикташе" хотят договориться с бывшим клубом португальца - "Бенфикой" - о снижении выплаты за их долю прав на игрока в размере 50%.

Центральный полузащитник Жедсон Фернандеш выступает за "Бешикташ" с июля 2022 года, когда его выкупили у "Бенфики" за 6 млн евро. Его действующее соглашение с турецким клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 17 млн евро.

В текущем сезоне португалец принял участие в 33 официальных матчах, в которых забил 8 голов, отдал 2 голевые передачи, получил 6 жёлтых карточек.

Источник: Haber Kartali со ссылкой на журналиста Ягиза Сабанчоглу

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