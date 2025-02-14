"Здесь Семак будет строить свою игру в зависимости от соперника. Я отдаю, конечно, предпочтение Кассьерре, если играть с одним нападающим. Но Лусиано не снимается, он доказывает свою состоятельность. Соболева я опускаю как бы на третью позицию. Играя в два форварда, можно использовать Кассьерру с Лусиано", - приводит слова Стрепетова "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне колумбийский нападающий Матео Кассьерра сыграл в 23 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
Аргентинский форвард Лусиано Гонду, ставший игроком "Зенита" в августе 2024 года, принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 7 голов и получил 3 жёлтые карточки.
Александр Соболев, перешедший в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года, 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 3 жёлтые карточки.
Алексей Стрепетов рассказал, кого видит основным форвардом "Зенита" на вторую часть сезона
Бывший игрок "Зенита" Алексей Стрепетов рассказал, кого видит основным форвардом петербургского клуба на вторую часть текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"