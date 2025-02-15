Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
15:30
АрсеналНе начат
Фулхэм
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
18:00
ИпсвичНе начат
Вест Хэм
18:00
БрентфордНе начат
Саутгемптон
18:00
БорнмутНе начат
Манчестер Сити
18:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
20:30
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
16:00
АлавесНе начат
Осасуна
18:15
Реал МадридНе начат
Атлетико
20:30
СельтаНе начат
Вильярреал
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
17:00
КальяриНе начат
Лацио
20:00
НаполиНе начат
Милан
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ФрайбургНе начат
Бохум
17:30
Боруссия ДНе начат
Унион
17:30
Боруссия МНе начат
Штутгарт
17:30
ВольфсбургНе начат
Байер
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
19:00
Сент-ЭтьенНе начат
Монако
21:00
НантНе начат
Тулуза
23:05
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
Динамо2 тайм
Нижний Новгород
16:30
ЕнисейНе начат
Локомотив
17:00
Динамо СамаркандНе начат

Чернышов: с Карпиным "Динамо" может победить в чемпионате России

Бывший наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов высказался о возможном назначении главным тренером московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Динамо" было бы хорошим вариантом, клуб сейчас возродился после вылета в Первую лигу. Динамовцы хотят победить в чемпионате России. Они никак не могут осилить эту вершину, но пришло время это сделать. Если они пригласят Карпина, то с ним возможно решение этой задачи", - приводит слова Чернышова Legalbet.

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что наставник футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин может сменить в московском "Динамо" главного тренера Марцела Личку.

Бело-голубые в последний раз занимали первое место в турнирной таблице национального первенства в 1976 году. Карпин, в свою очередь, в качестве главного тренера не становился чемпионом России - его наивысшим достижением является второе место по итогам сезонов 2009 и 2011/12.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится