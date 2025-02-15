"Динамо" было бы хорошим вариантом, клуб сейчас возродился после вылета в Первую лигу. Динамовцы хотят победить в чемпионате России. Они никак не могут осилить эту вершину, но пришло время это сделать. Если они пригласят Карпина, то с ним возможно решение этой задачи", - приводит слова Чернышова Legalbet.
Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о том, что наставник футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин может сменить в московском "Динамо" главного тренера Марцела Личку.
Бело-голубые в последний раз занимали первое место в турнирной таблице национального первенства в 1976 году. Карпин, в свою очередь, в качестве главного тренера не становился чемпионом России - его наивысшим достижением является второе место по итогам сезонов 2009 и 2011/12.
Чернышов: с Карпиным "Динамо" может победить в чемпионате России
Бывший наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов высказался о возможном назначении главным тренером московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"