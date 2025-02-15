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Генич - об отсутствии трансферов у "Краснодара": клуб очень опасается, что новичок будет не нужен

Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением, о чём говорит отсутствие у "Краснодара" приобретений в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
"О том, что "Краснодар" очень опасается, что новичок будет не нужен. У них есть достаточно глубокая скамейка и пока новичок адаптируется, поймет, что такое перелеты — пройдет время. Клуб предполагает, что можно сезон доиграть текущим составом. И потом уже, исходя из результата, "Краснодар" будет готов летом кого-то приобрести. Сейчас желания кого?то взять нет", - приводит слова Генича "Матч ТВ".

Футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с Мурадом Мусаевым в 18 матчах сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью, потерпел 1 поражение (разница мячей составляет 34:12). Тем самым, "быки" набрали 29 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать первое место в турнирной таблице.

В 19-м туре РПЛ, который станет первым после зимней паузы, "Краснодар" 1 марта на своем поле сыграет против самарских "Крыльев Советов".

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