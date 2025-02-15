Как утверждает источник, этим летом "Краснодар" готов отпустить атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна в "Лидс" за сумму в 12-13 миллионов евро.
Сообщается, что клубы остаются в контакте по возможному трансферу хавбека сборной Армении. В первую очередь сделка будет зависеть от выхода команды из Чемпионшипа в АПЛ. Если клуб добьется успеха, "Краснодар" будет готов принять предложение.
В текущем сезоне Сперцян провел 26 игр за "быков" во всех соревнованиях, в которых забил шесть голов и сделал три голевых паса. Контракт игрока с краснодацами действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночная стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Краснодар" готов летом отпустить Сперцяна в "Лидс" за 12-13 млн евро
Эдуард Сперцян может этим летом оказаться в Англии.
Фото: ФК "Краснодар"