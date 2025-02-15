"Командам на таком уровне нужен качественный второй и даже третий вратарь. Потому что дисквалификации, травмы, утрата формы — это обычная история. Селихов? Такой опытный голкипер усилил бы вратарскую линию "Локомотива", - приводит слова Билялетдинова Legalbet.
Вратарь Александр Селихов пребывает в статусе свободного агента с 22 января 2025 года, когда по обоюдному согласию расторг контракт с московским "Спартаком", в составе которого выступал с января 2017 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего вратаря составляет 1,5 миллиона евро.
Ринат Билялетдинов: Селихов усилил бы вратарскую линию "Локомотива"
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался о комплектации в московском "Локомотиве" вратарской позиции.
Фото: ФК "Спартак"