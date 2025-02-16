Тренер "Зенита" Оливейра: сильнее ли состав у нас, чем у "Спартака", покажет конец сезона

- Сильнее ли у нас состав, чем у "Спартака", покажет конец сезона. Они усиливаются, но и мы постараемся также стать сильнее. У нас самые дорогие трансферы? Это "Зенит" - мы всегда ищем качественных футболистов.
Напомним, в это зимнее трансферное окно "Зенит" укрепил свою линию атаки, подписав контракт с вингером "Ботафого" Луисом Энрике. Также в команду пришли защитники Ваньей Дркушич, досрочно вернувшийся из аренды в Црвене Звезде", и Огнен Мимович из "Фенербахче".
В свою очередь, столичный "Спартак" пополнил ряды нападающими Ливаем Гарсией и хавбеком Пабло Солари. Кроме того, в команду пришел вратарь Илья Помазун.
Источник: "РБ Спорт"