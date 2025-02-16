Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
16:00
АтлетикНе начат
Вальядолид
18:15
СевильяНе начат
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
14:30
КомоНе начат
Монца
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
17:00
ЭмполиНе начат
Парма
20:00
РомаНе начат
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Айнтрахт
19:30
ХольштайнНе начат
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
17:00
ЛионНе начат
Ланс
19:15
СтрасбургНе начат
Гавр
19:15
НиццаНе начат
Реймс
19:15
АнжеНе начат
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
11:00
Кызыл-ЖарНе начат
Крылья Советов
17:00
ТоболНе начат
Ахмат
17:15
Динамо МхНе начат

Тренер "Зенита" Оливейра: сильнее ли состав у нас, чем у "Спартака", покажет конец сезона

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался об усилении состава петербуржцев этой зимой.
Фото: ФК "Зенит"
- Сильнее ли у нас состав, чем у "Спартака", покажет конец сезона. Они усиливаются, но и мы постараемся также стать сильнее. У нас самые дорогие трансферы? Это "Зенит" - мы всегда ищем качественных футболистов.

Напомним, в это зимнее трансферное окно "Зенит" укрепил свою линию атаки, подписав контракт с вингером "Ботафого" Луисом Энрике. Также в команду пришли защитники Ваньей Дркушич, досрочно вернувшийся из аренды в Црвене Звезде", и Огнен Мимович из "Фенербахче".

В свою очередь, столичный "Спартак" пополнил ряды нападающими Ливаем Гарсией и хавбеком Пабло Солари. Кроме того, в команду пришел вратарь Илья Помазун.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится