Как сообщает журналист Мерло, российский и аргентинский клубы уже обмениваются документами.
Ожидается, что в ближайшее время хавбек вылетит на медицинский осмотр, после чего подпишет контракт до 2028 года. Сумма трансфера составит 9 миллионов долларов.
В текущем сезоне Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар», забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость колумбийского полузащитника составляет 6 миллионов евро.
Источник: Кастаньо перейдёт в "Ривер Плейт": "Краснодар" согласовал сделку
Полузащитник «Краснодара» Родриго Кастаньо вскоре станет игроком «Ривер Плейт».
Фото: ФК "Краснодар"